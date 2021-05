Germania-Namibia: verso l'accordo sui crimini del colonialismo tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Namibia sarebbero prossime a raggiungere un accordo sui crimini del colonialismo in quella che, dal 1884 al 1919, fu l'Africa del Sud-Ovest tedesca. È quanto riferisce il quotidiano “Die Welt”, secondo i due Paesi hanno raggiunto un accordo-quadro con cui la Germania si impegna a riconoscere il genocidio delle popolazioni Herero e Nama compiuto dalle truppe coloniali dell'impero tedesco. Al riguardo, il capo negoziatore namibiano, Ueriuka Tjikuua, ha reso noto che la bozza di intesa verrà presentata ai governi di Windhoek e Berlino nella prossima settimana. L'accordo dovrebbe prevede che la Germania riconosca come genocidio i massacri degli Herero e dei Nama. Inoltre, il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, dovrebbe tenere un discorso al parlamento namibiano in cui presenterà le scuse ufficiali della Germania per queste uccisioni. Il capo negoziatore tedesco, Ruprecht Polenz, non ha confermato né smentito queste indiscrezioni. Tra il 1884 al 1915, le truppe del Reich repressero le ripetute rivolte delle popolazioni dell'odierna Namibia, uccidendo 65 mila degli 80 mila Herero e almeno 10 mila dei 20 mila. I discendenti delle due tribù hanno chiesto per anni alla Germania scuse ufficiali e riparazioni. (Geb)