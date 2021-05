Germania-Israele: ambasciatore Issacharoff preoccupato da proteste antisemite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore di Israele a Berlino, Jeremy Issacharoff, si è detto profondamente preoccupato per le manifestazioni antisemite che stanno avvenendo in Germania. I dimostranti protestano contro i bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza, da cui il movimento palestinese Hamas lancia razzi e missili contro lo Stato ebraico. “È inquietante vedere queste immagini” ha affermato Issacharoff riferendosi ai filmati dei cortei contro Israele. Intervistato dal quotidiano “Bild”, il diplomatico ha definito “incredibili” le dichiarazioni di antisemitismo durante le proteste. Allo stesso tempo, l'ambasciatore di Israele a Berlino ha elogiato la solidarietà della Germania con il proprio Paese. Dall'inizio degli attacchi missilistici di Hamas, ha osservato Issacharoff, “abbiamo ricevuto messaggi di sostegno straordinari da parte dei politici tedeschi". Il diplomatico ha proseguito: “Abbiamo assistito a forti forme di antisemitismo durante il fine settimana, ma ovunque si manifesti, le reazioni delle autorità tedesche sono altrettanto forti”. L'antisemitismo, ha quindi evidenziato Issacharoff, “non è soltanto una minaccia per ebrei o israeliani, ma anche per l'identità morale della Germania come società democratica tollerante”. (Berlino)