Iraq: arrestati due ufficiali dello Stato islamico a Ninive

- Le forze di sicurezza dell’Iraq hanno arrestato due ufficiali “di spicco” dello Stato islamico (Is) in un’operazione condotta nell’area di Jilbarat, nel distretto di Rabia, nell’ovest del governatorato settentrionale di Ninive. Lo riferisce un comunicato della cellula per i media della sicurezza di Baghdad. L’operazione, compiuta dalla 71ma Brigata di fanteria in cooperazione con l’intelligence militare della 15ma Divisione, ha portato all’arresto di un alto ufficiale addetto agli esplosivi nel distretto di Al Baaj e di un comandante che guidò un assalto contro la stazione di polizia di Al Moumi e partecipò anche al sequestro di esponenti della minoranza etno-religiosa degli yazidi. (Res)