Siria: Stato islamico rivendica 79 attacchi durante il Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico (Is) ha rivendicato di aver effettuato almeno 79 attacchi in Siria durante il mese sacro di Ramadan, durato quest’anno dal 13 aprile al 13 maggio. In un comunicato diffuso tramite l’agenzia di propaganda “Amaq”, l’organizzazione jihadista ha affermato di aver ucciso e ferito complessivamente 122 persone, tra esponenti delle Forze democratiche siriane (Fds) e delle forze del governo di Damasco. Circa metà delle operazioni, 40, ha avuto luogo nella provincia orientale di Deir ez-Zor, mentre undici sono state compiute nel governatorato di Homs, dieci a Raqqa, nove a Daraa, sei ad Al Hasaka, due ad Aleppo e una a Hama. (Res)