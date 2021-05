Sardegna: 27 manifestazioni di interesse uffici di prossimità, al via la valutazione domande (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo della Regione – spiega l'assessore della Programmazione e Bilancio Giuseppe Fasolino – è promuovere nuove forme di supporto e nuovi servizi nelle aree più fragili e distanti dalle attività dei Tribunali ordinari, anche a seguito della revisione delle circoscrizioni giurisdizionali avvenuta negli ultimi anni che ha comportato un profondo ridimensionamento degli uffici giudiziari e la chiusura delle 8 sedi distaccate dei Tribunali di Carbonia, Iglesias, Sanluri, Sorgono, Macomer, Alghero, La Maddalena e Olbia. Auspichiamo che tutte e 27 le domande possano essere accolte". Non a caso, tra le domande figurano proprio le manifestazioni di interesse di tutti i Comuni delle ex sedi distaccate di soppresse. L'iniziativa degli uffici di prossimità in Sardegna è inserita nell'ambito un Progetto nazionale realizzato dal ministero della Giustizia e finanziato con le risorse europee del Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-20. (Rsc)