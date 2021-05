Usa-Francia: colloquio fra Blinken e Le Dria su Medio Oriente e Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, per discutere della comune preoccupazione per la violenza in corso in Israele, Cisgiordania e Gaza e del loro impegno con i partner nella regione per ripristinare la calma. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. “Blinken e Le Drian hanno inoltre parlato della loro cooperazione in qualità di Paesi copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce e hanno sottolineato la necessità di una soluzione politica a lungo termine al conflitto del Nagorno-Karabakh”, ha affermato Price. (Nys)