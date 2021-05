Emirati: Damac, entrate in calo per il sesto trimestre consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia immobiliare Damac, con sede a Dubai, ha visto nel primo trimestre del 2021 un aumento delle perdite nette, registrando d’altra parte un dimezzamento delle proprie entrate. Nel periodo in questione l’azienda ha infatti registrato una perdita di 189,6 milioni di dirham (42,5 milioni di euro), in netta crescita rispetto alle perdite di 106,1 milioni (23,8 milioni di euro) del primo trimestre dell’anno scorso. Le entrate invece sono calate a 642,2 milioni di dirham (144,1 milioni di euro), contro i 1,23 miliardi (276 milioni di euro) dei mesi gennaio-marzo 2020. Si tratta del sesto trimestre consecutivo in cui la compagnia registra perdite, legate al calo dei prezzi in un mercato – quello immobiliare – che ha visto per molto tempo un eccesso di offerta. (Res)