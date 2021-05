Roma: Raggi, rete ciclabile continua a crescere, in pochi anni 65 km di nuovi percorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra rete ciclabile continua a crescere. In pochi anni abbiamo aggiunto oltre 65 km di nuovi percorsi alla mappa di Roma e ora i lavori continuano in diverse parti della città, da via Battistini alla Prenestina". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Stiamo proseguendo con i lavori anche lungo viale Aventino, da via dei Cerchi a Porta San Paolo, grazie al quale ricongiungiamo itinerari già esistenti. Continuiamo così a realizzare i progetti previsti dal Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, come promesso. Solo per ricordarvi alcune delle piste che abbiamo realizzato: la Nomentana, sempre più frequentata dagli amanti delle due ruote, la Tuscolana, ormai prolungata fino a San Giovanni, e tutti i percorsi completati nell'ultimo anno, come quello all'Eur tra viale della Grande Muraglia e viale Egeo, la pista di Castro Pretorio o in via Gregorio VII", continua la prima cittadina di Roma. "Nessuno, prima di noi, aveva mai investito così tanto per ampliare la rete ciclabile di Roma, un bel passo avanti per la nostra città", conclude Virginia Raggi. (Rer)