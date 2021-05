Libano: patriarca maronita Rai, autorità controllino confini con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, ha fatto appello alle autorità libanesi affinché controllino “il confine israelo-libanese” e impediscano “l’uso del territorio libanese come base missilistica”. Le dichiarazioni del prelato giungono pochi giorni dopo che almeno tre razzi sono stati lanciati da ignoti in territorio libanese verso Israele, in concomitanza con le ostilità tra israeliani e palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Secondo Rai, alcuni potrebbero restare coinvolti “direttamente o tramite proxy” in eventi che “farebbero subire al Libano nuove guerre”. (Res)