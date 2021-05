Medio Oriente: presidente Egitto Al Sisi, è necessario ripristinare la calma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha sottolineato la necessità di tornare alla calma in Palestina e di porre fine urgentemente alla violenza. Il presidente Al Sisi ha espresso - in dichiarazioni esclusive all’emittente francese "France 24" domenica sera - l’auspicio che finiscano le violenze tra palestinesi e israeliani. Inoltre, il capo dello Stato egiziano ha auspicato il ritorno alla stabilità nella Striscia di Gaza e nel resto dei Territori palestinesi. Il presidente Al Sisi ha indicato che l'Egitto sta compiendo sforzi per fermare la violenza, sottolineando allo stesso tempo che le vittime non sono nell'interesse della regione o nell'interesse della stabilità. (Frp)