Egitto-Qatar: concordano sulla necessità di un cessate il fuoco a Gaza

- Nell'ambito del continuo coordinamento tra l'Egitto e alcuni Paesi in relazione allo scontro militare a Gaza e nel resto dei Territori palestinesi, ieri sera il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha ricevuto una telefonata dal ministro degli Affari esteri del Qatar, Muhammad bin Abdulrahman Al Thani. I due ministri hanno convenuto sull'importanza di lavorare per raggiungere un cessate il fuoco immediato tra le due parti. Hanno inoltre convenuto di continuare il coordinamento nel quadro bilaterale nonché in ambito regionale e internazionale su ciò che è nell'interesse del popolo palestinese e sul raggiungimento di un cessate il fuoco. (Cae)