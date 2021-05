Germania: industriali, legge protezione clima è pericolo per l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge per la protezione del clima, approvata dal governo federale, è un pericolo per l'economia tedesca. A lanciare l'allarme sono i presidenti dell'Associazione dell'industria automobilistica tedesca (Vda) e dell'Associazione dell'ingegneria meccanica tedesca (Vdma), rispettivamente Hildegard Mueller e Karl Haeusgen. Intervistata dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Mueller ha affermato: “Non aiuta il clima mondiale se distruggiamo l'industria innovativa in Germania e la produzione si sposta in regioni in cui viene emessa molta più anidride carbonica”. Secondo la presidente del Vda, “se l'industria dice addio alla Germania, la riduzione del biossido di carbonio non farà un passo avanti in tutto il mondo”. Mueller si è quindi detta “molto irritata” dalla “fretta del governo federale” nell'approvazione della legge sul clima e dalla “mancanza di valutazione dell'impatto” della misura. LA presidente del Vda ha, inoltre, criticato gli attivisti per il clima: “Un movimento giovanile che persegue obiettivi globali dovrebbe anche prendere atto della realtà di questo mondo”. A sua volta, Haeusgen ha dichiarato: “Se un impianto tedesco o europeo viene messo in funzione, si può presumere che sia più efficiente dal punto di vista energetico di un concorrente di qualsiasi altra regione”. (Geb)