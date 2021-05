Business news: Brasile, gettito fiscale degli stati aumentato 9,5 per cento nel primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gettito fiscale dei 26 stati e del Distretto federale del Brasile è aumentato nel primo trimestre del 2021 del 9,5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riferisce il Consiglio nazionale di politiche dello sviluppo (Confaz) del ministero dell'Economia, sottolineando che si tratta del maggiore aumento dal 2014. Al netto dell'inflazione, l'aumento è stato del 4,3 per cento. Dai calcoli mancano i dati di marzo di Mato Grosso e i dati trimestrali di Goiás. Secondo il ministero si tratta della prova che l'economia mostra una ripresa vigorosa nonostante i limiti imposti dalla pandemia. Qualora il ritmo di vaccinazione procedesse in maniera più sostenuta l'economia potrebbe contare su una ripresa più sostenuta. La principale voce di entrata per gli stati è l'Icms (Imposta sulla circolazione di beni e servizi). Poiché la tassazione è sui consumi l'aumento di entrate che le persone stanno spendendo di più. Lo scorso 21 aprile era stato divulgato il dato del gettito fiscale federale proveniente dalla raccolta di tasse, contributi e altre entrate, in aumento pari al 18,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. (Res)