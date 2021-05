Business news: Messico, reclamo a Usa per mancato rispetto diritti lavoratori agricoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si infittisce la trama dei ricorsi costruiti attorno al nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). L'ambasciatore del Messico a Washington, Esteban Moctezuma ha segnalato al segretario del Lavoro Usa, Martin Walsh, una possibile mancata applicazione delle leggi sul lavoro nel comparto agricolo locale. Moctezuma, riassume il quotidiano "El Financiero", riconosce che a livello federale e in linea di principio, la legislazione statunitense tutela tutti i lavoratori ma nella pratica, in alcuni stati e in alcuni stabilimenti fattori come la non conoscenza, la paura e l'abuso dei datori di lavoro impediscono ai lavoratori migranti di esercitare al massimo i loro diritti. L'iniziativa, sulla quale il Messico annuncia di non voler rinunciare ai meccanismi di soluzione delle controverse previsti dal trattato, è stata resa nota dopo che il governo Usa aveva denunciato la possibile violazione dei diritti sindacali in uno stabilimento della General Motors nello stato messicano del Guanajuato. (Res)