Business news: Argentina, avviato progetto su creazione zona franca Bolivia nel porto di La Plata

- Rappresentanti dei governi di Argentina e Bolivia si sono incontrati in modalità virtuale per portare avanti il negoziato per l'installazione di una zona franca boliviana nell'area del porto della città di La Plata. All'incontro, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Abi", hanno partecipato per parte argentina l'ambasciatore in Bolivia, Ariel Basteiro; Juan Valle in rappresentanza del ministero degli Esteri argentino; Pedro Wasiejko, presidente dei cantieri navali Rio Santiago; José María, presidente di Puerto de La Plata. La rappresentanza boliviana era composta dal viceministro degli Esteri, Fredy Mamani, e dal viceministro del Commercio estero e dell'Integrazione, Benjamin Blanco. Nell'incontro sono state valutate le opportunità che aprirebbe alla Bolivia l'installazione di una zona franca per uno sbocco commerciale sull'Atlantico. Le parti hanno quindi deciso di avviare un tavolo di lavoro per far avanzare con lo sviluppo del progetto. (Res)