Usa: riconteggio voti in Arizona, Trump accusa contea di Maricopa di illeciti

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è intervenuto sulla procedura di riconteggio dei voti delle elezioni presidenziali 2020 intrapreso dallo Stato dell'Arizona nella contea di Maricopa, dove lo scorso novembre si era concentrata la maggior parte delle presunte irregolarità denunciate dai Repubblicani e dall'ex presidente in persona. In un comunicato rivolto ai suoi sostenitori, Trump ha dato eco alle accuse rivolte alle autorità elettorali di Maricopa, accusati da legislatori dell'Arizona di aver cancellato parte delle registrazioni e alterato i sigilli di urne elettorali dopo l'inizio delle operazioni di riconteggio: "L'intero database della Contea di Maricopa, in Arizona, è stato cancellato! Si tratta di un atto illegale, e il Senato statale dell'Arizona, che guida l'audizione forense, è sul piede di guerra. In aggiunta, sono stati rotti sigilli delle urne che contengono i voti, diversi voti mancano all'appello, e c'è di peggio. Mark Brnovich, procuratore generale dell'Arizona, ora non potrà far altro che avviare accertamenti su questo incredibile crimine elettorale!", ha scritto Trump. (segue) (Nys)