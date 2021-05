Usa: riconteggio voti in Arizona, Trump accusa contea di Maricopa di illeciti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'ex presidente ha replicato, tramite Twitter, il responsabile del conteggio elettorale dell'Arizona, Stephen Richer, che ha definito la accuse dell'ex presidente "pazzesche": "Sto letteralmente osservando il database del registro dei votanti sullo schermo del mio computer in questo momento. Non è possibile continuare ad indulgere in queste assurde falsità come partito, come Stato e come Paese", ha scritto il funzionario. Nei giorni scorsi Senato dell'Arizona ha minacciato di emettere una richiesta formale di accesso agli atti nei confronti delle autorità di Maricopa, in risposta al loro rifiuto di fornire l'accesso ai database dei votanti nel contesto del riconteggio dei voti intrapreso su iniziativa della maggioranza statale repubblicana. Secondo la stampa locale, il Senato statale sta valutando l'estensione del riconteggio all'intera elezione di novembre 2020, concentrandosi in particolare sui sistemi di voto elettronico, e ad un totale di 2,1 milioni di voti espressi. (Nys)