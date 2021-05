Myanmar: giornalista giapponese denuncia metodi di interrogatorio dei prigionieri politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yuki Kitazumi, il giornalista giapponese freelance arrestato dalle autorità militari del Myanmar lo scorso aprile, e rimpatriato in Giappone la scorsa settimana, ha dichiarato che presso il penitenziario dove era detenuto con centinaia di altri prigionieri politici birmani venivano praticate tecniche di interrogatorio brutali. Intervistato dalla sua stanza d'albergo a Tokyo, dove il giornalista si sta sottoponendo al periodo di quarantena obbligatorio per i cittadini in arrivo dall'estero, Kitazumi ha espresso la volontà di lavorare dal Giappone per il ritorno del Myanmar alla democrazia, dopo il golpe militare del primo febbraio scorso. Il giornalista ha dichiarato che i suoi compagni di prigionia l'hanno pregato di far luce su quanto sta accadendo nel Paese del Sud-est asiatico. (segue) (Git)