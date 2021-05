Usa: coronavirus, direttore Cdc afferma che il governo "non punta sull'obbligo vaccinale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti, Rochelle Walenskly, ha dichiarato che il governo federale "non intende affidarsi agli obblighi vaccinali" per accelerare la campagna di vaccinazioni contro il coronavirus. "Non contiamo affatto sugli obblighi vaccinali", ha dichiarato la funzionaria, intervistata da "Nbc News". "Può benissimo essere che attività locali, giurisdizioni locali decidano di lavorare in direzione di obblighi vaccinali. Questo avverrà a livello locale, e non federale", ha detto Walensky. La scorsa settimana i Cdc hanno emesso linee guida che autorizzano quanti hanno completato il ciclo di vaccinazione di intraprendere attività all'aperto e al chiuso senza mascherina, a prescindere dal numero di persone presenti. Quanto all'impossibilità di stabilire se una persona sia vaccinata o meno, la direttrice dei Cdc ha dichiarato che "le persone non vaccinate prive di mascherine non sono al sicuro. Chiediamo alle persone di essere oneste con loro stesse. Se non sono vaccinate e non indossano la mascherina, non sono al sicuro". (Nys)