Usa: la Casa Bianca sempre più preoccupata per l'aumento dell'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accelerazione del tasso di inflazione negli Stati Uniti è osservato con preoccupazione crescente dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden e dalla Federal Reserve, che in un aumento eccessivo dei prezzi al consumo scorgono un rischio potenziale per la ripresa economica del Paese. L'aumento della domanda innescato dalle misure di stimolo del governo federale, la ripresa ancora disordinata delle catene di fornitura globali, e il progressivo aumento dei regolamenti ambientali e climatici hanno contribuito a spingere l'indice dei prezzi al consumo in rialzo dello 0,8 per cento nel solo mese di aprile, e del 4,2 per cento negli ultimi 12 mesi, il tasso più elevato registrato negli Usa dal 2008. Se non si considerano i prezzi di energia e alimentari, il tasso di inflazione mensile registrato ad aprile è il più alto dal 1982. La preoccupazione dei cittadini statunitensi per l'aumento dei prezzi potrebbe deragliare l'agenda economica dell'amministrazione presidenziale, e danneggiare politicamente i Democratici alle elezioni di medio termine del 2022. La Casa Bianca ha cercato di rassicurare nei giorni, scorsi, sostenendo che dal momento che la forza lavoro è ancora inferiore di 9 milioni di persone al periodo pre-pandemia, l'economia Usa non è a rischio di surriscaldamento, e necessita invece di ulteriori misure di stimolo, per non rischiare una ripresa debole come quella seguita alla crisi del 2007-2009. (Nys)