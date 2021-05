Usa: ufficiale Forza spaziale rimosso dopo aver denunciato "marxismo" nelle forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tenente colonnello Matthew Lohmeier, ufficiale della Forza spaziale degli Stati Uniti incaricato dell'individuazione dei lanci di missili balistici, è stato licenziato dopo aver denunciato la presunta "infiltrazione dell'ideologia marxista" nelle Forze armate. Secondo fonti della Space force citate dalla stampa Usa, il licenziamento è giunto a seguito di dichiarazioni rese da Lohmeier durante un podcast, seguito alla pubblicazione da parte dell'ufficiale di un libro intitolato "Rivoluzione inarrestabile: il marxismo verso la conquista e lo smantellamento delle Forze armate Usa". Nel podcast e nel suo libro, Lohmeier, che comandava l'11mo squadrone di Allerta balistica presso la Base aerea di Buckley, in Colorado, sosteneva che "dopo aver assunto la posizione di comando, dieci mesi fa, ho assistito in prima persona al conflitto tra quelle che reputo essere narrative incompatibili e in competizione sulla natura degli Stati Uniti e di quel che dovrebbero essere". (segue) (Nys)