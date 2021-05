Business news: Brasile-Italia, Camera di commercio organizza webinar "Scambi di tecnologia e opportunità nel settore dei macchinari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso con successo il webinar promosso dalla Camera di commercio italiana di San Paolo - Italcam, con il supporto dell'ambasciata d'Italia in Brasile, di Simest e della Federazione nazionale costruttori macchine per l'agricoltura, Federunacoma, "Scambi di tecnologia e opportunità nel settore dei macchinari". Lo riferisce una nota dell'ambasciata d'Italia in Brasile. L'evento di è tenuto il 10 maggio alle ore 10 (le 15 italiane). Nel corso dei diversi interventi sono state approfondite le complementarietà agricole Italia-Brasile, anche in chiave di partenariati ed investimenti industriali. È stato sottolineato come i settori delle macchine ed attrezzature meccaniche, ove la tecnologia italiana è di eccellenza, e l'agricoltura di precisione, di cui l'Italia è esperta, potrebbero agevolare l'aumento della produttività agricola cui punta il Brasile, colosso agricolo mondiale. (Res)