Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel Lazio.COMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta la stagione estiva 2021 del Teatro dell'Opera di Roma al Circo Massimo. Laboratori di scenografia - via dell'Ara Massima di Ercole,101. (ore 12:30)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla presentazione dei risultati "open day over 40" e degli effetti della campagna vaccinale sulla mortalità nel Lazio. Alla conferenza stampa saranno presenti l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato e il direttore del dipartimento di epidemiologia del Lazio, Marina Davoli. L'evento viene trasmesso in streaming sul profilo Facebook della Regione Lazio e di Salute Lazio. L'evento si svolge presso la sede della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212, Roma. (ore 14)