Business news: Brasile, indice produttività lavoro nell'industria calato 2,5 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice di produttività del lavoro nell'industria del Brasile è diminuito del 2,5 per cento nel primo trimestre del 2021, rispetto all'ultimo trimestre del 2020. Lo riferisce la Confederazione nazionale dell'industria (Cni). Il dato rappresenta il volume prodotto dall'industria manifatturiera diviso per il numero di ore lavorate. Nel periodo in esame, il numero di ore lavorate è aumentato dell'1,9 per cento, un incremento che tuttavia non si è riflesso in una crescita della produzione che è infatti calata dello 0,5 per cento. La produttività delle aziende, riferisce la Cni è frutto dell'incertezza causata dalla pandemia "unita all'interruzione delle catene di produzione, alla riduzione delle scorte, alla crescita dei costi di produzione e alle difficoltà nel reperire materie prime sul mercato". Limitazioni "recenti" che "si sommano a quelle consolidate prima della pandemia come la mancanza di politiche per la qualificazione del lavoro e la carenza di piani per l'innovazione tecnologica". (Res)