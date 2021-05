Business news: Brasile, Corte dei conti, via libera a vendita raffineria Petrobras a impresa emiratina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti federale del Brasile (Tcu) ha dato il via libera alla vendita della raffineria Landulpho Alves (Rlam), nello stato di Bahia, di proprietà della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras. La Tcu ha respinto la denuncia presentata dai sindacati petroliferi all'indomani dell'annuncio della vendita del complesso chimico alla compagnia degli Emirati Arabi Uniti, Mubdala Capital, per 1,65 miliardi di dollari, perché ritenuto inferiore al prezzo di mercato. Per il tribunale contabile le informazioni fornite dalla società sulla transazione sono state giudicate "tecnicamente basate e aderenti al sistema adottato dalla società nel processo di disinvestimento di beni". I sindacati avevano basato la propria denuncia sul fatto che la stessa Petrobras valutava il prezzo dell'infrastruttura intorno ai 3 miliardi di dollari. Anche per le banche di investimento BTG Pactual e XP Investimentos, il prezzo non era stato valutato come congruo. (Res)