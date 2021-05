Roma 2021: Pd, al via raccolta firme a sostegno di Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione della segreteria romana si è avviato il percorso del Partito democratico di Roma per la raccolta di firme a sostegno di Roberto Gualtieri sia on line che in presenza. On line è possibile firmare attraverso il sito "partecipa partito democratico" che il Partito democratico nazionale mette a disposizione delle coalizioni di centrosinistra in tutte le città al voto. E' quanto si legge sulla pagina Facebook del Partito democratico di Roma. "Sara possibile firmare la candidatura di Roberto Gualtieri anche in presenza attraverso la rete dei circoli in tutti i Municipi - spiega il Pd Roma -. Nella giornata di domani lunedì 17 maggio alle ore 21 il segretario Andrea Casu ha convocato online le segretarie e i segretari di Municipio e di Circolo per organizzare, in presenza e in sicurezza, una giornata di mobilitazione in città con banchetti sabato 22 maggio e un attivo delle iscritte e degli iscritti e delle sostenitrici con la partecipazione di Roberto Gualtieri nel pomeriggio di lunedì 24 maggio alle ore 18 presso la Città dell'altra economia a Testaccio", conclude il post. (Rer)