Libano: visita vice ministra Sereni, firmato accordo per Museo Ibrahim Sursock

- La vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, e il direttore dell'Ufficio libanese dell’Unesco hanno firmato oggi un accordo del valore di un milione di euro finanziato dal governo italiano per la riabilitazione del Museo Ibrahim Sursock, gravemente danneggiato dalle esplosioni nel porto di Beirut il 4 agosto scorso. I fondi italiani, riferisce un comunicato stampa, saranno investiti per contribuire alla riapertura del museo e consentire la fruizione del suo patrimonio e delle sue collezioni al pubblico. "Il Sursock Museum - ha detto Sereni - è il primo progetto di riabilitazione lanciato congiuntamente da Italia e Unesco nel settore dei beni culturali dopo le esplosioni di agosto e rappresenta una prima cruciale dimostrazione del nostro impegno per il recupero di Beirut dopo quella tragedia. Crediamo fermamente che in tempi di crisi la tutela del patrimonio e della cultura sia più che mai necessarie e su questo il Libano può sicuramente contare sul sostegno e sulla collaborazione del governo e del popolo italiani". Situato ad Ashrafieh, il museo Sursock ospita nella sua collezione permanente oltre 1.500 pezzi tra dipinti, sculture, arazzi e installazioni, oltre a oltre 30.000 preziose fotografie, cartoline e manoscritti, dalla Collezione Fouad Debbas. Nel settembre 2020, a seguito delle esplosioni, il museo ha stimato in 3 milioni di dollari i fondi necessari per la riabilitazione. Il finanziamento italiano consentirà in modo significativo di raggiungere questo obiettivo. (Res)