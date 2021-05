Turismo: Spagna, da oggi al via la campagna per attirare viaggiatori esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ti meriti la Spagna" è lo slogan della campagna pubblicitaria internazionale che il governo del primo ministro, Pedro Sanchez, ha deciso di lanciare a partire da domani e per le prossime 10 settimane per promuovere il Paese come meta estiva. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", la campagna, che avrà un costo complessivo di 8 milioni di euro e sarà promossa nelle reti sociali e nelle principali riviste dei mercati di riferimento: Regno Unito, Francia, Germania e Italia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia e Svezia. La ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto ha affermato che lo slogan "Ti meriti la Spagna" vuole essere "sinonimo di fiducia, qualità e sicurezza", invitando i turisti a superare la possibile riluttanza di viaggiare verso il Paese iberico. "La Spagna è pronta ad aprirsi al mondo", ha aggiunto la ministra nel presentare la campagna ai media. (Spm)