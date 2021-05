Balcani: riunione domani a Sarajevo dei governi della Republika Srpska e Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi dell'entità serba della Bosnia, la Republika Srpska, e della Serbia terranno una riunione domani a Sarajevo est. Lo ha confermato nei giorni scorsi il primo ministro della Republika Srpska Radovan Viskovic, in una conferenza stampa. Secondo Viskovic, i ministri discuteranno di vari progetti tra cui la costruzione dell'autostrada dal valico di confine di Raca a Bijeljina, una città nel nord-est della Bosnia, la costruzione dell'aeroporto di Trebinje e i progetti nella valle del fiume Drina. Viskovic ha detto che questi progetti dimostreranno che la "fratellanza dei serbi" dell'entità serba della Bosnia e della Serbia è "più di un semplice discorso". “Ora stiamo dimostrando con il nostro lavoro che il fiume Drina è una bellezza che non divide ma collega. Il fiume Drina collega i serbi che vivono su entrambi i lati ed è così che sarà in futuro", ha aggiunto. (Seb)