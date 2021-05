Business news: Messico, agenzia contabile, chiusura aeroporto internazionale costata un terzo di stime preliminari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stop ai lavori di costruzione del Nuovo aeroporto internazionale di Città del Messico (Naim), l'ambiziosa infrastruttura voluta dall'ex presidente Enrique Pena Nieto, ha rappresentato per le casse del paese un costo equivalente a circa 4,7 miliardi di euro. Lo fa sapere la Auditoria superior de la Federacion (Af), organo contabile che a febbraio scorso aveva stimato costi per oltre 13,7 miliardi di euro. Il bilancio presentato all'epoca aggravava le polemiche relative alla decisione adottata dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador di voler mettere fine a un'opera che sembrava destinata a dare un forte impulso all'economia nazionale. Il capo dello Stato assicurava trattarsi di una cifra assolutamente sovrastimata, rimandando a una possibile campagna di disinformazione funzionale al suo personale discredito. Di lì a poco sarebbe stata insediata una commissione ad hoc per rivedere i conti. (Res)