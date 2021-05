Covid: Di Maio, dati confermano che è il momento di superare il coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi dati epidemiologici e sui vaccini dimostrano che "è il momento di superare il coprifuoco". Lo afferma il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. "Il bollettino di oggi ci consegna dei dati in netto miglioramento. Per la prima volta da ottobre le vittime scendono sotto quota 100 e i contagi si fermano a circa 5700 positivi. L’obiettivo ovviamente deve essere quello di azzerare tutto, ma nel frattempo iniziamo a vedere i primi effetti della campagna di vaccinazione", scrive Di Maio su Facebook. "Da uno studio pubblicato dall’Istituto superiore di sanità emerge anche l’efficacia del vaccino: 35 giorni dopo la somministrazione della prima dose il rischio decesso per Covid cala del 95 per cento, il rischio ricovero del 90 per cento e quello di contrarre l’infezione dell’80 per cento. Questi dati ci dicono che ora è il momento di superare il coprifuoco", sottolinea il ministro. "Lo dobbiamo fare anche per diventare davvero attrattivi per i turisti stranieri e permettere ai nostri ristoratori e commercianti di lavorare al meglio, così da sfruttare il potenziale della stagione estiva e rimettere in moto l’economia del Paese. Andiamo verso una nuova normalità e stiamo per riconquistare tutte le nostre libertà", conclude il titolare della Farnesina. (Res)