Serbia-Kosovo: presidente Vucic, "una grande potenza" chiede il ritiro di Unmik e Kfor (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 marzo il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, si è recato a Pristina, dove ha tenuto riunioni con funzionari governativi e leader di partiti politici. Ha inoltre discusso con Kurti dei progressi compiuti fino a quel momento nel dialogo. Il giorno successivo, Lajcak ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vucic. Lajcak ha sottolineato che il proseguimento del dialogo è un fattore chiave per promuovere l'integrazione nell'Ue per entrambe le parti. Il 24 giugno 2020 l'Ufficio del procuratore speciale ha presentato un atto di accusa presso il Tribunale speciale del Kosovo (Ksc) contro l'allora presidente del Kosovo, Hashim Thaci, per una serie di crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Il 5 novembre, il Ksc ha confermato l'accusa contro Thaci, dopo di che si è dimesso da presidente, citando la necessità di tutelare l'integrità dell'ufficio e del Paese. Thaci è stato trasferito al centro di detenzione del Ksc. Il 9 novembre, Thaci è comparso davanti alla Corte e si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse. (segue) (Seb)