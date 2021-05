Serbia-Kosovo: presidente Vucic, "una grande potenza" chiede il ritiro di Unmik e Kfor (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Formalmente istituito nel 2016 dal parlamento del Kosovo, il Ksc è un tribunale speciale con sede all'Aia che opera secondo la legge del Kosovo ed è composto da giudici internazionali, con la missione di indagare sui presunti crimini di guerra commessi dall'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) durante il conflitto degli anni '90. Il mantenimento della stabilità in Kosovo resta la principale preoccupazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Consiglio continua a monitorare gli sforzi diplomatici per far avanzare il dialogo tra Belgrado e Pristina e gli sforzi volti a raggiungere un accordo finale sul Kosovo. Un altro problema per il Consiglio è la mancata attuazione degli accordi esistenti nel contesto del dialogo agevolato dall'Ue, in particolare i ritardi nell'istituzione dell'Associazione dei comuni serbi nel Kosovo settentrionale a maggioranza serba. A questo proposito, i membri del Consiglio dovranno considerare come il nuovo governo del Kosovo affronterà il dialogo facilitato dall'Ue, dato che Kurti è stato critico nei confronti dei colloqui. Un altro problema per il Consiglio sarà anche la cooperazione del Kosovo con il Ksc, dal momento che alcuni attori politici del Kosovo ne hanno pubblicamente criticato il lavoro. Se il Kosovo dovesse limitare la sua cooperazione con il Ksc, il Consiglio potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rilasciare una dichiarazione che invita le autorità kosovare di aderire ai propri impegni presso il tribunale. (Seb)