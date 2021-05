Serbia-Slovenia: presidente Pahor oggi in visita ufficiale a Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente sloveno ha iniziato il 5 maggio gli incontri con l'omologo montenegrino Milo Djukanovic, mentre ieri si trovava in visita in Kosovo, dove nel pomeriggio ha incontrato l'omologa kosovara Vjosa Osmani. "Il ritardo dell'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione ridà potere ai nazionalismi", ha detto il presidente della Slovenia, in un'intervista al quotidiano kosovaro "Telegrafi" in vista della sua visita a Pristina. Pahor ha espresso soddisfazione per la partecipazione di Osmani al vertice in Slovenia. "Sono contento che la presidente Osmani abbia confermato la sua partecipazione. Sarà un incontro importante, uno dei più importanti negli 11 anni di storia dell'iniziativa Brdo-Brioni", ha detto Pahor aggiungendo che la Slovenia continuerà a sostenere il Kosovo. (segue) (Seb)