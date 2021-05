Serbia-Kosovo: ambasciatore tedesco a Pristina, accusa di genocidio è "passo problematico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una denuncia contro la Serbia per genocidio da parte del Kosovo sarebbe un "passo problematico". E' l'opinione dell'ambasciatore tedesco a Pristina, Joern Rohde, secondo quanto rilanciato oggi dall'emittente serba "Rts" citando i media di Pristina. "Capisco perfettamente che è molto importante affrontare il passato. La questione di una causa contro un altro Stato, tuttavia, penso sia un modo molto problematico e forse sbagliato per progredire. Sarebbe un processo molto lungo, molte cose in Kosovo potrebbe essere fermate e non si sa come andrà a finire", ha detto Rohde. "Se mi chiedete se questo è il passo giusto da fare nelle circostanze attuali, la risposta è no. Ho visto che il governo prevede anche di istituire un istituto per raccogliere prove, ma questo potrebbe essere utilizzato per perseguire i singoli autori, come nel caso del tribunale per la ex Jugoslavia", ha aggiunto l'ambasciatore. (segue) (Seb)