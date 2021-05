Covid: in provincia di Milano 247 nuovi positivi, 105 a Brescia e solo 7 a Lodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano bollettino pubblicato sul sito della Regione Lombardia sono 247 i nuovi positivi in provincia di Milano, seguita dai 105 di Brescia e dai 95 di Monza e Brianza. Seguono Bergamo con 81 casi più di ieri, Pavia ne registra invece 45 e Como 43. Mantova conta 40 nuovi positivi, la provincia di Lecco 36, Varese 35 e Cremona 30. Infine sono 10 i nuovi positivi in provincia di Sondrio e 7 in quella di Lodi. (Rem)