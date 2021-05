Roma: Raggi inaugura area giochi di via Marchisio a Cinecittà, spazio riqualificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme ai cittadini, ha inaugurato l’area giochi di via Marchisio, nel quartiere di Cinecittà est, nel Municipio VII. "Si tratta di uno spazio che abbiamo riqualificato a seguito di alcune segnalazioni da parte del locale comitato di quartiere, che ringrazio, e dei residenti", spiega Raggi Facebook. "Abbiamo così sostituito quelle attrezzature vecchie o danneggiate che potevano essere pericolose per i bambini. Abbiamo per esempio - prosegue Raggi - aggiustato la struttura a tre torri, rendendola stabile e sicura; abbiamo inserito 2 nuovi giochi a molla, nuovi seggiolini per l’altalena e il gioco della campana. Abbiamo poi realizzato la nuova pavimentazione antitrauma e riparato il tetto del gazebo presente nell'area. E' stato bellissimo vedere tanti bambini e tante famiglie riappropriarsi di un loro spazio, tornato vivibile e sicuro", conclude Raggi. (Rer)