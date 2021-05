Nord Macedonia: Zaev, con nuovo statuto Sdsm rinnova la sua leadership e incoraggia pluralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito macedone Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm) del premier Zoran Zaev ha adottato oggi sia un nuovo statuto che un codice etico assicurando un "maggiore pluralismo all'interno della forza politica". Lo ha detto lo stesso Zaev durante i lavori del 26mo Congresso dell'Sdsm che si tiene oggi a Skopje. Secondo Zaev, con il nuovo statuto "le opinioni diverse sono rispettate e le donne ei giovani sono ben rappresentati a livello di leadership". Il Consiglio esecutivo dell'Sdsm ha nominato 120 candidati per il suo nuovo Consiglio centrale e nove candidati per il suo Consiglio di sorveglianza che il Congresso voterà più tardi nel corso della giornata. Dei 120 candidati, 60 sono donne, 60 uomini e 45 sono giovani, ha sottolineato Zaev nel suo discorso. Oltre alla rappresentanza esattamente uguale di donne e uomini, più di due terzi dei candidati sono volti nuovi. Secondo Zaev, la mentalità dei partiti politici del Paese sta cambiando in meglio, a cominciare dall'Sdsm. "Oggi, la famiglia socialdemocratica ha oltre 80mila membri ed è in crescita", ha dichiarato Zaev aggiungendo che l'Sdms è l'unico partito del Paese che ha una sede locale in ogni comune. La ragione del successo del partito, a parere del premier macedone, è che "è in continua evoluzione e sta affrontando le sfide". (Seb)