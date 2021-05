Lazio: Mattia (Pd), solidarietà a consigliera Anzio per minacce subite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia massima solidarietà a Lina Giannino, tenace capogruppo Pd ad Anzio, per l'ennesima volta vittima di intimidazioni e minacce. Questa volta un proiettile recapitato in Comune, in passato scritte offensive o danni a beni personali". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Lazio Eleonora Mattia (Pd). "Credo sia importante tenere alta l'attenzione su episodi gravi e inaccettabili come quelli subiti da Giannino che sono sintomo di una minaccia alla libertà democratica, tristemente ricorrenti a danno di molte amministratrici e molti amministratori dei nostri territori - aggiunge Mattia -. Un abbraccio a Lina e al Partito democratico di Anzio che sapranno reagire come sempre a testa alta".(Com)