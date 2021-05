Roma: ragazzo caduto da Ponte Garibaldi, San Camillo "prognosi riservata, stretta osservazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ragazzo che nella notte tra il 15 e il 16 maggio è precipitato da Ponte Garibaldi è ricoverato in rianimazione e in regime di prognosi riservata, presso la struttura ospedaliera San Camillo. "Il giovane presenta un quadro clinico di politrauma dovuto all'impatto, la situazione è complessa ma stabile, il giovane è sotto costante osservazione. Tutte le cure necessarie sono state prestate". Lo comunica in una nota l'azienda ospedaliera San Camillo.(Com)