Business news: Brasile, inaugurata prima antenna rurale per Internet 5G

- Il Brasile ha installato la sua prima antenna rurale per la quinta generazione di internet (5G). La tecnologia funzionerà, ancora in via sperimentale, presso la fattoria modello dell'Istituto matogrossense del Cotone (IMAmt), nel municipio di Rondonópolis (stato di Mato Grosso). L'aspettativa è che, in futuro, quando questo tipo di connessione sarà disponibile su larga scala, aiuterà i produttori agricoli brasiliani a ridurre i costi e aumentare la produttività, con l'aiuto di droni, chip e Gps. Lo ha reso noto il ministero dell'Agricoltura (Mapa) sottolineando che la digitalizzazione dell'agrobusiness rafforzerà il ruolo del Brasile come "protagonista nello scenario mondiale della produzione alimentare, della riduzione dei costi e della riduzione delle perdite di produzione", aumentando le opportunità per i produttori rurali nelle aree remote. (Res)