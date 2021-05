Business news: Brasile, governo aderisce a progetto per impianto fibra ottica tra America, Oceania e Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha annunciato che il paese parteciperà al progetto per l'impianto del cavo sottomarino in fibra ottica "Humboldt", che collegherà il Sud America all'Oceania e all'Asia. Lo riferisce il quotidiano "Poder 360". Il cavo avrà un sistema di otto fibre ottiche, per un totale di 14.810 chilometri di lunghezza e una capacità di trasmissione dati iniziale fino a 400 Gbps. Il cavo partirà da Valparaíso, in Cile, e avrà un collegamento con Sydney, in Australia, passando per Auckland, in Nuova Zelanda. Il collegamento dall'Australia all'Asia sarà invece effettuato attraverso cinque cavi già impiantati e in funzione. (Res)