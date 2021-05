Business news: Argentina, Fmi, impegnati a lavorare su programma che aiuti Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) e il governo argentino si impegnano a continuare a lavorare insieme su un programma finanziario che possa aiutare l'Argentina e la sua gente a rafforzare la stabilità economica, proteggendo i più vulnerabili e ponendo le basi per una crescita più sostenibile e inclusiva. E’ quanto si legge in un comunicato dell’Fmi diffuso al termine di un incontro a Roma tra la direttrice dell’organismo finanziario, Kristalina Georgieva, e il presidente Alberto Fernandez. “Oggi ho avuto un incontro molto positivo con il presidente argentino Alberto Fernández”, ha detto Georgieva. “Abbiamo discusso degli importanti sforzi che le autorità argentine stanno compiendo per affrontare le profonde sfide sociali ed economiche che il paese deve affrontare, aggravate dalla pandemia. (…) Ci siamo impegnati a continuare il nostro lavoro insieme su un programma sostenuto dall'Fmi che possa aiutare l'Argentina e la sua gente a superare queste sfide, rafforzando la stabilità economica, proteggendo i più vulnerabili e ponendo le basi per una crescita più sostenibile e inclusiva”. Georgieva afferma inoltre di avere “preso atto” della richiesta del presidente Fernandez di una riforma della politica delle sovrattasse dell’Fmi. “Su questo tema mi consulterò con i membri”, ha dichiarato. (Res)