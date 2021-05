Medio Oriente: Usa, pronti a sostenere cessate il fuoco Israele-Hamas se richiesto dalle parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a fornire supporto qualora Israele e Palestina dovessero richiedere un cessate il fuoco. Lo ha detto l’ambasciatore Usa presso le Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, parlando oggi in una sessione del Consiglio di sicurezza, la terza in una settimana e la prima pubblica. Da quando il Consiglio si è riunito l’ultima volta gli Stati Uniti hanno lavorato “senza sosta attraverso canali diplomatici”, ha detto l’ambasciatore. “Gli Stati Uniti hanno chiarito che sono pronti a prestare il loro sostegno e i loro buoni uffici qualora le parti richiedessero un cessate il fuoco, perché crediamo che israeliani e palestinesi abbiano egualmente il diritto a vivere in sicurezza", ha dichiarato. Nel suo intervento il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha lamentato che gli Stati Uniti stanno bloccando in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il tentativo di adottare un dichiarazione volta a favorire una de-escalation delle tensioni tra Israele e Hamas. “Purtroppo, semplicemente a causa dell’ostruzionismo di un paese, il Consiglio di sicurezza non è stato in grado di parlare con una sola voce", ha detto il capo della diplomazia della Cina, che presiede il Consiglio nel mese di maggio. (Nys)