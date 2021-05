Covid: Salvini, dati sanitari in miglioramento, domani ci aspettiamo nuove riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, segnala che "grazie all’insistenza della Lega il 26 aprile riaprirono tante attività, e qualcuno annunciava disastri. Risultato, da allora 9.551 ricoveri in meno, 1.083 terapie intensive in meno, 326.864 guariti in più. Dalla riunione di domani, quindi - continua il senatore in una nota - ci aspettiamo riaperture e ripartenza, lavoro e libertà, all’aperto e al chiuso, di giorno e di sera! Fidiamoci degli italiani. No coprifuoco". Salvini ha convocato domani, prima della cabina di regia del governo, una videoconferenza della Lega per fare il punto della situazione. (Com)