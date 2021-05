Tennis: Nadal vince Internazionali a Roma, Raggi "congratulazioni, bellissimo rivedere pubblico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafa Nadal vince gli Internazionali di tennis a Roma. In finale lo spagnolo ha battuto 7-5, 1-6, 6-3 il campione in carica Novak Djokovic dopo quasi tre ore di spettacolo, conquistando gli Internazionali d'Italia per la decima volta in carriera. Sugli spalti degli Internazionali, per assistere alla finale, presente anche la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Congratulazioni a Rafael Nadal, che ha battuto Djokovic e ha conquistato gli Inte Bnl d'Italia - scrive su Twitter Raggi -. La finale tra due grandi campioni chiude l'edizione 2021 al Foro Italico. Bellissimo rivedere la gente sugli spalti. Un bel segnale di speranza. Una grande festa per Roma", conclude la sindaca.(Rer)