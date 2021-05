Business news: Brasile, settore servizi in calo del 4 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari del settore dei servizi in Brasile è diminuito del 4 per cento su base mensile a marzo 2021 rispetto a febbraio, registrando tuttavia un aumento del 4,5 per cento per cento rispetto a marzo del 2020. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). A causa del risultato negativo di marzo, il settore è tornato al di sotto di quello registrato a febbraio 2020, dopo essere riuscito a febbraio a eliminare per la prima volta le perdite generate nel corso della pandemia di coronavirus. Nel primo trimestre dell'anno il settore segna ancora perdite pari allo 0,8 per cento. Su base annua il volume di affari continua a registrare un pesante calo pari all'8 per cento. Il settore servizi, maggiormente colpito dagli effetti negativi della pandemia di coronavirus, ha registrato un calo del 7,8 per cento nel 2020, flessione più intensa dall'inizio delle serie storiche iniziate nel 2012. (Res)