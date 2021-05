Ue: Borrell per Giornata Idahot, tutti nascono liberi, uguali e con pari diritti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato si ricorda che l'Ue interviene a livello globale per prevenire e denunciare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle persone Lgbti, compresa la violenza omofobica, bifobica e transfobica, promuovendo al contempo il loro accesso alle pari opportunità in tutti gli ambiti della vita. "È importante che leggi, politiche e pratiche discriminatorie, inclusa la criminalizzazione delle relazioni omosessuali consenzienti, siano combattute in tutto il mondo. Tali pratiche espongono anche le persone Lgbti in modo sproporzionato alla disoccupazione, all'esclusione sociale e alla povertà", si prosegue nella dichiarazione. "L'Ue rimarrà in prima linea negli sforzi per garantire il pieno ed equo godimento dei diritti umani delle persone Lgbti . Attraverso il suo quadro politico interno ed esterno rinnovato, in particolare il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia (2020-2024) e la prima strategia per l'uguaglianza LgbtiQ 2020-2025 della Commissione europea, l'Ue promuove l'uguaglianza in tutte le sfere della vita sia all'interno che all'esterno l'Unione europea", si conclude. (Beb)