Medio Oriente: Gaza, colpito l’edificio del ministero dell’Interno di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver colpito l’edificio del ministero dell’Interno del gruppo palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il sito web d’informazione “Times of Israel” mentre proseguono oggi per il settimo giorno consecutivo i raid aerei israeliani nell’enclave palestinese. L’edificio, spiegano le Idf, era stato utilizzato per non meglio precisati “scopi militari”. (Res)