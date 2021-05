Medio Oriente: Netanyahu difende attacco a edificio che ospitatavi giornalisti a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha difeso l'attacco aereo all’edificio che ospitava gli uffici dell’agenzia di stampa statunitense “Associated Press” e dell’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, sostenendo che ospitava anche un ufficio dell'intelligence "terrorista" palestinese. "Un ufficio di intelligence dell'organizzazione terroristica palestinese era presente in quell'edificio, tramando e organizzando attacchi terroristici contro i civili israeliani", ha detto Netanyahu all’emittente televisiva statunitense “Cbs News”. “Era un obiettivo perfettamente legittimo. Posso dire che abbiamo preso ogni precauzione per assicurarci che non ci fossero feriti civili e, anzi, nessuna vittima", ha aggiunto il premier. (Res)